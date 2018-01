Señor director:



Hace muchos años que egresé de la Secundaria, pero nunca olvidaré a varios profesores, algunos de ellos muy buenos otros no tanto. Tuve mi experiencia estudiantil en una escuela dependiente de la Universidad Nacional de San Juan, donde en materias como Historia no conseguí o no me transmitieron los conocimientos necesarios para fomentar en mi valores que hoy todos reclamamos. Cuando hablo de Historia no me estoy refiriendo a memorizar fechas o aprender el nombre de batallas que se sucedieron en nuestro proceso independentista, sino conocer lo que pensaban los próceres y su forma de actuar.



En este sentido tenemos al gran prócer sanjuaninao, Domingo Faustino Sarmiento, tan criticado o dejado de lado en numerosas ocasiones. Este hombre fue para la historia de nuestra patria una figura ineludible y trascendental, de una rectitud ejemplificadora y digna de imitar, para tantos políticos de hoy.