Señor director:



Da pena ver los bancos y otros mobiliarios de la plaza Laprida. Todos están rayoneados con marcadores y demás elementos escolares. Por desgracia, no hay placeros, policías u alguna otra autoridad que al menos les diga algo a los adolescentes que vandalizan este paseo público. Precisamente, esos bancos hace poco tiempo fueron colocados como nuevos, pero ya están maltratados. Sin dudas, se pueden hacer distintas lecturas sobre esta situación. Las normas morales deben ser enseñadas en los hogares. En este sentido, no creo que sea una responsabilidad de las escuelas. Por otro lado, en las instituciones, podrían al menos, aconsejar a los alumnos para no hacer este tipo de daño al mobiliario público como son en este caso los bancos de las plazas, paredes y demás.





Susana Sánchez DNI 13.937.571