Señor director:

La zona comprendida por la calle Hipólito Yrigoyen (ex San Miguel) y Juan José Paso, en la zona de Desamparados, lleva casi cinco días sin el servicio de televisión por cable, luego de que un camión produjo el corte del cableado en una maniobra imprudente. Desde el día que se produjo el incidente, los vecinos de la zona han estado reclamando por la reanudación del servicio con comunicaciones que han sido derivadas, inclusiva, hasta la provincia de Tucumán, donde están las oficinas centrales de este servicio. Tras las primeras comunicaciones que se establecieron con personal de la empresa, ahora el contacto se ha limitado a respuestas de un contestador automático mientras el tiempo pasa y no hay ninguna solución. Nos queda recurrir a Defensa del Consumidor para dar cuenta de esta situación e intentar una medida para que este tipo de demoras no se repita en el futuro.



Francisca García

Vecina de calle Hipólito Yrigoyen

Desamparados - Capital de San Juan