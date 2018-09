Señor director:



Sin dudas que se viven momentos difíciles en el país. Sin embargo, no todo se puede justificar. Por ejemplo, cada vez se nota más la presencia de puestos de venta de comestibles en el Centro Cívico. La pregunta es si existe algún control municipal bromatológico para esta clase de comercio. Por otro lado, cambia el paisaje de este emblemático lugar de una manera rotunda. Con esto no quiero decir que me opongo al trabajo, sino que existen otras maneras de que los alrededores de este palacio estatal no se convierta en un mercado persa, como lo fue el antiguo edificio "9 de Julio'', donde los vendedores ambulantes y puestos de comida se mimetizaban con los empleados y el edificio.



Carlos Villa DNI 7.190.186