La nación debe tomar el camino del derecho y la justicia.

La ciencia en sus postulados establece que para poder llegar a una verdad absoluta todo tiene que ser verificable, medible, comprobable; -es decir "ver para creer'', "medir para creer'', "comprobar para creer''-. Estos procesos científicos nos han permitido como sociedad avanzar y combatir postulados erróneos y falsas creencias, nos han permitido de a poco entender qué es lo real y qué no. El postulado científico en definitiva nos permitió salir de lo aparente a lo evidente. Ver para creer es lo que cualquier sociedad moderna realiza para progresar. Llamativamente, en Argentina, estos postulados están siendo cuestionados por la sociedad en su conjunto. Cuando realizamos cazas de brujas mediáticas, prejuzgamos, adjetivamos, y hasta creemos en lo que nos dicen sin ninguna evidencia o prueba comprobable. Es decir creemos lo que nos dicen y vemos lo que nos muestra el otro, sin cuestionamiento ni objeción. Esta forma de pensar es evidentemente una forma de dominación de masas, y es utilizada como en otras épocas nefastas de nuestra historia humana por quienes están en el poder para preservarse en él. La mentira, el engaño, el rumor, la difamación, es moneda corriente en estos momentos en nuestra nación. Toda posibilidad de racionamiento es suprimido por la especulación si comprobar nada. No es extraño entonces que una parte de la sociedad se enriquezca con tasas al 70 por ciento, a costa de los que menos tienen. Se endeuda a la nación, se difama y silencia a todos aquellos que levantan sus voces críticas ante tamaña evidencia. Tal vez es hora que como nación retomemos el camino que nos hace grande. El de la razón, la cultura, el de las buenas costumbres y el de, en definitiva, el derecho y la justicia. Si no retomamos el camino del ver para creer, razonar para entender, en vez de nación libre y soberana, seguiremos siendo un pueblo dominado y colonizado.





Por Fernando Sisterna

DNI 16.847.326