Señor director:

La calle Colombia, en la zona limítrofe entre Capital y Rivadavia, fue convertida hace un tiempo en una especie de vía rápida para descongestionar el tránsito vehicular de otras arterias como la calle Sargento Cabral (ex Coll). La idea es muy positiva ya que gracias a esta vía el tránsito se reparte convenientemente aunque lo mismo se trata de calles muy congestionadas durante todo el día. Lo que deseo apuntar en este carta de Los lectores Opinan es que la calle Colombia no está terminada como corresponde. A pesar de tener un buen asfalto, no está debidamente señalizada ya que carece de la necesaria demarcación horizontal y en algunos sectores le falta semaforización para hacerla un poco más segura. Las banquinas no están en buenas condiciones y en algunos tramos no permiten que un vehículo se estacione al costado. Como dije se trata de una buena idea y de mucha utilidad, pero habría que optimizarla para que el tránsito no sea tan caótico. La contraparte es mejorar la calle Sargento Cabral por la que en algunos momentos el tránsito es imposible.



Fernando Alberto Páez

DNI 13.092.876