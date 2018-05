Señor director:



Soy hermano de Agustín Hugo Montaño, sanjuanino caído en Malvinas el 1 de mayo de 1982. Quiero agradecer por este medio el viaje que realicé a las Islas Malvinas en el mes de mayo del año 2017. Fueron momentos en que los recuerdos, el dolor, la contención y el compañerismo se pusieron de manifiesto. El 11 de mayo pasado se cumplió un año del segundo viaje humanitario al archipiélago. Por tal motivo, quiero agradecer con el corazón al Gobierno de San Juan, por la oportunidad que se me brindó para llegar a visitar por primera vez la tumba de mi amado hermano, Agustín Hugo, ya que fue un momento esperado durante 35 años cargados de dolor y el deseo de abrazarlo en su lecho de muerte. Dicho propósito quedó cumplido al llegar al cementerio de Darwin donde derramé lágrimas incesantes por estar en ese lugar santo donde descansan los héroes argentinos, que brindaron su sangre por la patria. Al caer mi hermano en aquella terrible guerra, jamás pude visitar su tumba por razones de trabajo, económicos, etc. Pero siempre le pedí a Dios que me permitiera llegar algún día a visitar el Cementerio Argentino de nuestras Islas Malvinas. Quería llevarle flores, rosarios, llorarlo y decirle que la Argentina y especialmente su querido pueblo San Juan, jamás olvidarán lo que hicieron por la patria. Por mi parte, al fin pude realizar este sueño recién el pasado año. Por el apoyo y la realización de este viaje tan sentido, no puedo dejar de agradecer también al Ministerio de Gobierno en la persona del Dr. Emilio Baistrocchi, Dra. Elena Peletier, Gabriel Álvarez, Abel Hernández, Dr. Sebastián Varea y Sol Bustos, como así mismo agradecer a mis compañeros de viaje que me ofrecieron su comprensión y su amistad, ellos son los veteranos de guerra: Ricardo Pelliza, Juan Nievas, Jorge Yafar, Edgar Ruiz, Jorge Villafañe, Daniel Vicente, Rubén Borges, Raúl Tapia, Juan Molina, Raúl Cajas, Juan Ahumada, Luis Enrique Santos Álvarez, Félix Borrego y Miguel Ticle.





Miguel Montaño DNI 16.384.943 Pocito