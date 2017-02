Señor director:



Le encarezco la publicación de los hechos sucedidos el 31 de enero pasado al viajar desde La Serena a San Juan por la Empresa PAP SRL. Al comprar el pasaje por un importe de 1.700 pesos, sin haberme dado la factura correspondiente, me recomendaron que debía estar puntualmente, de lo contrario perdería la totalidad del importe abonado. El viaje tenía que salir a las 5 de la mañana, pero lo hizo a las 6 hs. con 40 pasajeros.



Primera sorpresa: el baño del colectivo no tenia agua para lavarse las manos y la cara; nos servían agua mineral a temperatura ambiente y una vianda muy elemental. Al llegar a una altura 4.500 msnm el enorme colectivo, a todas luces inadecuado para viajar por un camino donde la cornisa es muy estrecha y a veces no caven dos vehículos, pinchó un neumático.



A semejante altura debimos parar una hora y media con la gente descompuesta, incluyendo a niños y ancianos y tuvieron que asistir a la mayoría con oxígeno. Como si esto fuera poco, llegando a la altura máxima, el colectivo se queda sin aire acondicionado.



Nuevas descomposturas masivas, estrés inexplicable, pánico, etc., nadie nos explicaba nada, hubo absoluto mutismo. En más de dos horas, llegó desde San Juan otro enorme colectivo de repuesto y los choferes con algunos pasajeros, trasladaron el equipaje. Como ese colectivo no podía maniobrar para dar la vuelta, siguió en sentido contrario unos 2 o 3 km, hasta encontrar un espacio para dar la vuelta.



Obviamente se podría haber producido un accidente de magnitud, y a todo esto sin agua, sin víveres, sin baño, ni bolsas higiénicas para la descompostura de la gente. Al llegar a la Aduana de Las Flores hubo otro cambio de colectivo, sin ninguna explicación.



En suma llegamos a la terminal a las 21,45 hs o sea un viaje de casi 16 hs. Por comentarios de varios pasajeros de otros viajes de ida y vuelta a La Serena por Agua Negra, prefirieron perder lo abonado y volverse por Mendoza. Además esta PAP asegura un viaje de 10 hs y nunca baja de las 15 horas.