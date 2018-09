Señor director:



Las unidades de colectivos de todas las líneas que hay en la provincia son estéticos por dentro y por fuera. Sin embargo, resulta tortuoso viajar en ellos. No tienen amortiguación, en su gran mayoría carecen de aire acondicionado (algo que no es un lujo, sino necesidad en la región donde vivimos). Muchos no tienen ni una miserable cortina para protegerse del sol. Las mujeres embarazadas, como aquellas que cargan bebés en brazos, además de adultos mayores, la pasan realmente mal. Muchas veces he visto caídas de personas en los colectivos, ya sea por frenadas y arranques bruscos o porque

los colectivos tienen que pasar por esos "malditos pianitos" o reductores viales que algunos municipios colocaron y no quitaron nunca, sino que los disimularon. En fin, muchas cosas hay que mejorar en los colectivos para brindar mejor servicio al pasajero, no sólo hay que pensar en aumentar las tarifas.