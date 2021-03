Señor director:



Los denominados "memes" que se manifiestan en redes sociales y que son publicados y replicados como "graciosos" por los medios, no son más que agresiones encubiertas que en nada ayuda a la sociedad, ya sea local, nacional como mundial. No digo ni que se prohiba su difusión ni que se coarte la libertad de expresión de quienes lo hacen. Sin embargo, también creo que ante tanta ira, agresiones que generan más y más violencia, sería positivo que quienes lo hacen piensen un poco y no sean parte de divisiones sociales que generan una espiral de violencia que luego no se sabe como detenerla. También le cabe una gran responsabilidad a los padres, que son los formadores morales de sus hijos, para enseñarles que eso de burlarse y agredir a los demás con esta clase de cosas, no se debe hacer. Precisamente está en los padres y no en el gobierno de turno, la en enseñanza de valores cuya principal escuela es el hogar.

Eleonara Dangeloi

DNI 14.357.093