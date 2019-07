Señor director:



El sábado 6 de julio, a las 20 horas, en "La Llorona'', dará un concierto "Cuchilla Grande'', banda legendaria de metal pesado uruguayo. Acompañado de la mítica banda de Tony Berenguel, unos precursores del rock en San Juan y a la banda cristiana de rock metálico "El no conocido''. La banda uruguaya liderada por el cantante Digo Petru. Posee una música de alta calidad instrumental y unas letras decidoras con raíces folclóricas rioplatenses, las cuales tratan temas de agricultura, pobreza, indigenismo, etc. Los mismos visitarán la Casa Natal de Sarmiento a las 13 horas, donde nos reglarán unos de sus temas acústicos en esta peatonal, frente a la Dirección de Turismo y posteriormente brindarán una conferencia de prensa. La presencia de estas bandas construirá un aporte importantísimo a la cultura sanjuanina. Es importante que los sanjuaninos no nos perdamos de estos importantes eventos.





Lic. Ricardo Sánchez Alonso DNI 25.823.347