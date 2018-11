Señor director:



Somos un caso patológico: no examinamos nuestro pasado y tropezamos siempre con la misma piedra. Algún empresario contrató al músico Roger Waters, ex Pink Floyd, para una serie de presentaciones en nuestro país. No me interesa si tiene o no valores artísticos, lo que me importa es que este personaje es uno de los propulsores del boicot internacional al Estado de Israel, negacionista de la Shoá, partidario de Hezbollah, Hamas, ISIS y promotor de la desaparición del Estado Judío y su pueblo a manos de los palestinos. La izquierda argentina seguramente va a aplaudir su llegada y sus legisladores promoverán proyectos de resolución favorables a su presencia. Estos mismos congresales harán como cuando nos visitó el premier israelí Netanyahu y lo declararon persona no grata.

Albert Einstein dijo: "El mundo no está en peligro por las malas personas sino por aquellas que permiten la maldad''.