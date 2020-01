Señor director:



¿Qué nos sucederá cuando todo vuelva a marchar? Estamos en un compás de espera y calma, que nos asusta. ¿Cuál será el futuro? Estamos como anestesiados y viviendo en un limbo total. Como siempre, con unos pesos, nos calmamos. Zafamos, pero ¿y lo que vendrá? Siempre ha sucedido lo mismo. Todo ha terminado en un mayor descalabro. Cuando el seudo peronista Menem, estaba al mando, buscando nuestra felicidad nos dejó un desastre total. Hoy amparado por fueros y edad, no se le juzga. Pero siempre tenemos la misma pregunta para ese y para todos los que estuvieron en la presidencia. ¿De dónde, ellos, parientes y familiares, obtuvieron lo que tienen hoy? ¿Habrán sido "exitosos'' profesionales? Es evidente que sí. Él tuvo la "visión'' de construir un aeropuerto de donde se exportaban aceitunas directamente al mundo. Otros tuvieron la "visión'' de tener un hotel que ocupaban las tripulaciones de las aerolíneas que allí hacían escala. Así fue creado un multimillonario negocio inmobiliario con terrenos fiscales, comprados a "chirolas'' y vendidos a millones. Eso no es visión de futuro, o simplemente un acto de delincuencia?



Nos hemos preguntado miles de veces, ¿la AFIP, no vio nada?



Pero lo triste no son los millones que nos robaron, es el tiempo que se no fue y que no tiene retorno. ¿Recuperaremos algo? Sólo dinero, tal vez. Pero ¿y la felicidad y prosperidad que juraron sobre los libros sagrados? Nada. Nos robaron ilusiones, esperanzas y años de vida. Mientras ellos vivieron a lo Rey, nosotros padecimos miserias. Por leyes de la vida, ellos también se irán sin nada. Un ataúd de madera fina, pero desnudos y sin bolsillos.



Juan R Curbelo DNI 0.837.742