Señor director:



El pasado mes de mayo tuve la oportunidad de participar en el Festival del Aeroclub de Posadas, provincia de Misiones. Fui invitada por "Cielo Guaraní", un grupo de personas aficionadas a la astronomía tan apasionadas como yo, que realmente pude comprobar que el astroturismo se puede combinar perfectamente con otras actividades de esparcimiento y recreación. Aviones, acrobacias, paracaidismo, vuelos de bautismo, diversión para toda la familia y también la oportunidad de aprender astronomía para grandes y chicos. El grupo cuenta con un Planetario Móvil llamado "Yasy Tata Rendá", que para los guaraníes significa "lugar de las estrellas". Ahí dentro es donde la magia comienza: videos proyectados en un domo con sonido, imágenes del universo, etc. Tuve la oportunidad de dar unas charlas a chicos y grandes junto a Alejandro Sommer, el presidente de este grupo, y puedo decir que es algo realmente asombroso ver cómo las personas salen maravilladas al escuchar y entender lo fascinante que es el universo. Me parece una muy buena posibilidad para implementar algo como esto en nuestra provincia, ya que el astroturismo es una modalidad nueva e interesante y que además podemos rescatar y no olvidarnos el legado de la Cosmovisión Andina que nos dejaron nuestros pueblos originarios y saber que observar el firmamento puede estar al alcance de todos, sólo es cuestión de animarse y saber que cuando se quiere, ni el cielo es el límite.





Lic. Silvina Luna Manrique DNI 32.454.602

Rivadavia - San Juan