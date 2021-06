Señor director:



Con motivo del 459º aniversario de la Fundación de San Juan deseo compartir con los lectores de este diario la siguiente poesía que hace referencia a las bellezas que tiene San Juan. Extraída del libro "San Juan ardiente" publicado por el grupo literario "Las ñustas y el sol" esta poesía-homenaje expresa:



"Con tus siestas febriles, y frescas auroras/ con tus noches de estrellas, y ocasos naranjas/ cautivaste mi alma, y me prendí a tu regazo/ rodeado de cerros, protegiendo tu encanto// y arroyos nacientes, regando tus campos/ a tus mágicos verdes, no los vi en otro lado./ Abundan las piedras, que van río abajo/ mostrando la historia, de sus antepasados// y esteros bordeados, de sauces llorando/ retamo, algarrobo, jarilla y quebracho,/ yerba buena, eucaliptus, moreras y duraznos/ viñas y viñedos, acunan tus campos/ de prietos racimos, los mejores vinos pateros, mistela y moscato.// Tu río tranquilo, de arenas calientes y veloces lagartos,/ palomas, perdices, gorriones, llama, vicuña y guanaco./ Arados abriendo la tierra,/ con la mano del hombre bordaron los campos,/ y surcos abiertos guiando los riegos,/ que de oeste a este nutren los sembrados.// Rutas ardientes, con brillantes reflejos/ del sol que calienta, sin sosiego asfaltos./ Al viento Zonda, lo tildan de malo/ porque despeina árboles, y los va desnudando,// cortinas de álamos, y sures frenados,/ que cuando se anuncian, con nubes rodando/ cargando en su seno, el líquido ansiado.// Por los secos caminos, el Zonda va a quemar a otro lado./ Imponente Villicum, misterios del Pie de Palo, Zonda, Ullum y el Valle de Ischigualasto/ pareciera que los marcianos, dejaron allí su rastro.// Barreal, Calingasta, Albardón, 25 de Mayo,/ Media Agua, San Martín, Caucete, las Chimbas, los Berros y Desamparados,// 9 de Julio, Jáchal, Iglesia, Pocito, Rivadavia,/ Médano de Oro, Capital y Rawson.// Cómo no quererte San Juan, si de ti estoy enamorado.

Susana Garrido

DNI 11.388.388

Integrante del grupo literario: "Las ñustas y el sol"