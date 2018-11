Vecinos del barrio 17 de Octubre, en Jáchal, están afligidos porque no tienen agua potable desde que les adjudicaron las viviendas a mediados de este año.

Uno de los sueños más grandes de cualquier familia es tener su casa propia. Cuando ésta llega, la felicidad es indescriptible. Sin embargo, todo cambia cuando surge algún desperfecto o no está habilitado algún servicio. Esto ocurre en el Barrio 17 de Octubre, en calle España, S/N, San José de Jáchal. Fue entregado a mediados de este año, pero sin agua potable. Este complejo habitacional está edificado en un lugar que está a unos 5 metros de altura sobre el nivel de la calle y de las cañerías de agua, por lo tanto la dificultad estaría en cómo llevar el agua a la red y de ahí distribuirla en los distintos hogares. Esta situación, al parecer no estuvo contemplada en la planificación del barrio, según los propios vecinos. Precisamente, todos quienes habitan este barrio, tienen que hacer todo tipo de esfuerzos para acarrear agua hasta sus hogares. Entre ellas está Natalia, quien tienen dos hijos de corta edad y tiene que caminar unas 10 cuadras hasta la casa de su padre para cargar agua en baldes y de esa forma usar para que la familia tenga para beber, higienizarse y hacer de comer. En el vecindario creen que no hubo una buena planificación y hasta negligencia en colocar este servicio.



Los reclamos ya se hicieron ante el IPV, Municipalidad y OSSE, pero hasta ahora no tuvieron respuestas desde ningún organismo. Se sabe que el agua es fundamental para poder vivir, más aún cuando se está en plena temporada de altas temperaturas, donde se consume aún más el líquido elemento. Es de esperar que la solución llegue de manera urgente para los vecinos que están sufriendo la falta de un servicio elemental.



Por José Correa DIARIO DE CUYO