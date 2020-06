Señor director:



En estos tiempos muy difíciles y de mucho miedo debido a la pandemia del Covid-19, seguimos apostando por el trabajo. Pese a todas las dificultades vemos que hay dos caminos: el bajar los brazos y morirnos de tristeza o levantarnos con más fuerza que nunca para superar las adversidades. Hace más de 12 años que vengo venciendo diferentes situaciones de crisis. Pero no cómo está. Está claro que el que tiene ganas de trabajar y de crecer lo hará. Luchará, perseguirá sus sueños hasta alcanzarlos. Es como quien tiene la vocación llegar a ser chef, abogado, médico, músico, artista, entre otras actividades. En mi caso, me tocó el arte de ser peluquero, estilista o barbero, como quieran llamarle. La idea es transmitirte, a vos, lector, que si tenés un sueño o algo por cumplir, no esperes a que alguien te diga qué hacer y cuándo. Está solo en vos. Cada día es tiempo para comenzar. No importa la edad. Somos como artistas para ellos o tan simplemente un amigo con el cual te sientas, te sirve un café y a charlar de la vida. Tan simple como eso. La confianza del cliente y del peluquero es única. Que quiero decir con esto, que apuestes a emprender tu sueño, tu camino, que hagas lo que amas, sin importar nada. Y si te caíste es tiempo de volver a empezar, como lo hice yo en medio de la pandemia que estamos viviendo.



Ismael Díaz

DNI 35.149.343

Peluquero - Barbero