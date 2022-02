Señor director:

Ya sin asombrarme me acabo de enterar que se está hablando de la aplicación de una cuarta dosis de vacuna contra el covid-19. Por ahora es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde el ministro de Salud Fernán Quirós ha dicho que desde marzo se comenzará a aplicar la nueva dosis a personas que pertenezcan al grupo con deficiencias en el sistema inmunológico. Todo esto me lleva a reflexionar que mientras hay personas que están dispuestas a vacunarse para seguir teniendo inmunidad ante el virus, dentro de nuestra misma sociedad hay gente que no quiere vacunarse por diferentes motivos, y que están influyendo para que el resto de la comunidad no se vacune.

Sabemos que no hay garantías totales de que las vacunas impidan el contagio o la propagación del virus, pero hasta ahora la comunidad científica ha coincidido que es el único medio disponible para estar protegidos.

Ojalá que la gente tome conciencia de la necesidad de contar con todas las vacunas para estar protegida y que se dé cuenta de lo importante que es estar vacunado aunque esto no se exija en forma masiva.