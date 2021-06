Señor director:



Hoy jueves tendrá lugar el Acto Electoral de la UNSJ. La Ley de Educación Superior establece que tanto los electores como los candidatos docentes deben haber accedido a sus cargos por concurso. En los Padrones y en las Listas y Fórmulas de Candidatos oficializadas por la Junta Electoral figuran numerosos docentes que no cumplen el requisito del concurso. Figuro en el padrón de docentes de la FFHA, accedí a mi cargo por concurso, pero el jueves próximo no voy a votar. No voy a avalar con mi participación una elección fraudulenta.

Oscar Riveros

DNI 11.118.105