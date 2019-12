Yolanda Quiroga, una mujer que abrazó la educación en bien del prójimo.

Nos sorprendió la triste noticia del fallecimiento de la profesora Yolanda Agüero de Quiroga.

Estaba en actividad escribiendo una columna semanal referida a educación para DIARIO DE CUYO y los domingos presentaba su programa en Radio Sarmiento. Yolanda era profesora de Literatura, Castellano y Latín. Ocupó el cargo de Directora de Planeamiento de la Educación en el Ministerio de Educación de la provincia. Publicó "El diccionario del jardinero'', "Iglesia, un paraíso de aguas termales'', "Pocito, su vida y su canto''. Integró varias antologías publicadas por Ateneo Cruz del Sur. Condujo el programa "La televisión en la escuela'', premiado con el Martín Fierro en el rubro Educativo Cultural.



Escritora vital, educadora constante amó el terruño y supo describir con su palabra sensible distintos departamentos de nuestra provincia. El paisaje circundante se concretó en la resonancia de su prosa y de sus versos. Su prosa se engalanó con coloridas descripciones: "Hay aves de las más variadas especies y colores: colibríes brillantes manchan con sus tonos la blancura de los azahares, jilgueros y cardenales cruzan en todas direcciones, tucanes de anaranjados y corvos picos se posan en las ramas. Un pájaro campana lanza su vibrante tañido''. Hubiera cumplido años el 25 de diciembre. Pero no alcanzó a ver un nuevo otoño al que se refirió así: "Las hojas amarillas// La humedad de las piedras,/ la llanura pajiza/ y los mimbres secos.// Es junio. hora mediodía.// El silencio domina la llanura.// Tiene el paisaje una melancolía/ y una aviesa bravura.// El callado oscurecer/ es un momento engendrado/ en un lirio amarillo.// El poniente no cicatriza,/ aún le duele a la tarde./ Es la fatiga de un momento/ que muy pronto pasará''. Y a manera de despedida, la elocuencia de la palabra de Yolanda Quiroga nos conmueve: "Estoy segura que al recordarte,/ sentirás mi amor desde una estrella/ acompañándome eternamente.// Confundiéndose a lo lejos/ cielo, tierra, montaña, río,/ con el horizonte mis lagrimas se mezclan,/ pero este así, es mi recuerdo''. La profesora Yolanda Agüero de Quiroga ocupó un lugar preponderante en la cultura sanjuanina.



Por Fanny Escolar de Siere

Profesora en Letras