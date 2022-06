"La victoria será nuestra", aseguró el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, cuando se cumplen 100 días de la invasión rusa a su país. "Estamos todos aquí para defender nuestra independencia, nuestro Estado", afirmó.



Rusia estima que alcanzó "ciertos resultados"

El Kremlin afirmó haber alcanzado "ciertos'' objetivos tras 100 días de ofensiva contra Ucrania. No obstante, el asalto ruso a la capital ucraniana, Kiev, fracasó y el ejército ruso se concentró en el este y sureste de Ucrania, donde se encuentra la cuenca minera del Donbass.



ONU: la guerra "no tendrá un ganador"

La guerra en Ucrania "no tendrá un ganador", dijo el coordinador de la ONU para ese país, Amin Awad, al cumplirse 100 días de la invasión rusa que implica un alto precio para los civiles con devastación de ciudades, aldeas y vidas perdidas.



Cada día 100 personas mueren en Ucrania

El presidente del parlamento ucraniano, Ruslan Stefanchuk, afirmó que cada día unas 100 personas mueren en su país y otras 500 sufren heridas por la invasión rusa y urgió al canciller alemán, Olaf Scholz, a la pronta entrega de tanques y "armas modernas" para resistir el avance de tropas invasoras.



España recibirá hasta 2.000 refugiados

El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, ofreció ayer a la presidenta de Moldavia, Maia Sandu, acoger en España a 2.000 de los 80.000 refugiados ucranianos que permanecen actualmente en este país.





Por agencias EFE, Reuters y Redacción DIARIO DE CUYO