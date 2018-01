Señor director:



Vivo en el Barrio Ferroviario Belgrano Norte, no confundirse con la Villa Ferroviaria (ex Villa La Puñalada). Desde hacen 20 años, la calle Arévalo no ha visto máquinas viales para su arreglo, ni funcionarios de ningún partido político recorriendolas... Ah! me olvidaba, el único político que durante la campaña se sentaba a conversar con las vecinas, muchas de ellas ya fallecídas, era el doctor Rodolfo Colombo.



Ahora bien como funcionario, fue el Dr. Enrique Conti, quien mientras estuvo al frente del municipio, en una ocasión hizo pavimentar la calle y colocarle luces. Después de eso nadie más se ocupó de esta zona.



Actualmente, además de la calle Arévalo, hay otras arterias que conforman esta zona de abandono y entre las que figuran la calle 25 de Mayo, Falucho, y Juan Jufré. Se observan escombros, basura y árboles mal podados y secos.