Señor director:



No puede ser que en sectores del Gran San Juan pertenecientes a los departamentos Rawson y Chimbas haya zonas o barriadas tan peligrosas que ni el transporte de colectivos o los conductores de taxis o remises no quieren ingresar con sus movilidades. Me parece un absurdo que los delincuentes nos estén marcando por donde tenemos que circular y que sean ellos los que hacen posible que la gente no pueda salir ala calle después de determinado horario.



Este comportamiento nos lleva a ver que son los delincuentes los que están ganando la guerra, ya que si la Policía provincial no es capaz de disolver este tipo de mafias, entonces estaremos condenados por siempre, y no podremos transitar libremente en nuestra propia provincia.