Agasajo a estudiantes de intercambio en la UNSJ

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) dio la bienvenida a estudiantes provenientes de Colombia, Perú y México, quienes llegan a la provincia a través del Programa de Intercambio Académico en América Latina (PILA) y del Programa Académico de Movilidad Educativa (PAME). Estos estudiantes cursarán un semestre en distintas facultades de la UNSJ, consolidando así los lazos de cooperación educativa entre países latinoamericanos.

La recepción tuvo lugar en la sala del Consejo Superior, contando con la presencia de las máximas autoridades de la institución, entre ellas el rector Tadeo Berenguer y la vicerrectora Andrea Leceta.

El rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer, dijo que “Somos conscientes de las dificultades presupuestarias que muchas veces condicionan el desarrollo de estos programas. Sin embargo, gracias a la reciprocidad y a los lazos de colaboración entre nuestras universidades hermanas, esta tarea se vuelve mucho más accesible y posible de sostener en el tiempo. Este intercambio, más allá de lo académico, enriquece profundamente la formación intelectual, pero sobre todo contribuye a la construcción de ciudadanos comprometidos con nuestra querida América Latina”.

Prensa – UNSJ