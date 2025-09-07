Agradecen por atención en el Hospital Rawson

Señor director:

Por medio de este espacio, quiero dar gracias al personal de las guardias del Hospital Guillermo Rawson, y en especial al doctor Fernando Márquez, neurólogo que me atendió y dio seguimiento de mi estado hasta que pude recuperarme. Durante ese tiempo fue de gran apoyo y contención importantísimo para poder salir adelante. Es muy gratificante poder contar en el sistema público con alguien como él.

Quien acude a un nosocomio lleva muchas veces más carga de la que puede,más con un cuerpo enfermo y poder contar con un profesional de la calidad y calidez del doctor Márquez es invaluable.

Profesionales como él, como los chicos de traslado y enfermeras, hace estemos orgullosos y agradecidos de tenerlos en nuestro sistema público.

María del Carmen Castro Marín

DNI 17.205.189