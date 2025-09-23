Agradecimiento a la comunidad salesiana

Señor director:

La familia del Padre Alberto Gonzalez, (Padre Beto), agradecemos infinitamente a la Comunidad Salesiana del Colegio Don Bosco, por toda la dedicación, cuidados y afecto, puestos de manifiesto en la asistencia de sus últimos años y días de su vida. Como también a las personas que lo atendieron dedicándole cariño, atención y apoyo espiritual, al Arzobispado de San Juan de Cuyo por su presencia y a todos los familiares y amigos que nos acompañaron. ¡Gracias! por las efusivas muestras de afecto en todas las misas y ceremonias de despedida hasta su última morada.

Analía Castro

Familiar