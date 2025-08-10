Señor director:
Casa Natal de Sarmiento invita a docentes de Nivel Inicial a participar de un taller con resolución ministerial, orientado a brindar herramientas para abordar la figura de Domingo Faustino Sarmiento en el aula. Se llevará a cabo los días 11, 14 y 21 de agosto de 17 a 19 horas. Se trata de una actividad lúdica, creativa y formativa, en la que el docente, a partir del contexto histórico brindado por el equipo del Área Educativa, podrá incorporar recursos para transmitir a sus estudiantes la importancia del Monumento Histórico Nacional Casa Natal de Sarmiento, así como también el rol del prócer como educador, gobernador y presidente. Actividad arancelada, incluye materiales y entrega de documentos informativos a los participantes. Todavía se reciben inscripciones al whatsapp 2645608476.
Prensa – Casa Natal y Museo
Domingo Faustino Sarmiento