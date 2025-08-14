Chimbas: piden ayuda para el Día del Niño

Señor director:

La Asociación Civil “Juntos por los Más Pequeños”, organiza la fiesta por el Día del Niño en el merendero ubicado en Villa Centenario, de Chimbas. Por tal motivo iniciamos una campaña para celebrar junto a unos 300 niños de la comunidad ese día tan especial. Invitamos a la comunidad sanjuanina para colaborar de manera solidaria con juguetes, golosinas, facturas, chocolate y todo lo que sirva para hacer felices a los más pequeños. Para contactarse, los interesados podrán llamar al teléfono: 2646091295.

Elías Cabello

Presidente

Dto Nº1698 MG 2023, Leg. 3683