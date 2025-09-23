Día Nacional del Bastón verde en Casa Natal

Señor director:

En el marco del Día Nacional del Bastón Verde, el grupo Baja Visión San Juan llevará adelante una jornada especial en Casa Natal de Sarmiento, hoy, martes 23 de septiembre, a las 17 horas. La propuesta se desarrollará dentro del club de lectura “Ratones de Bibliotecas en Casa Natal”, un espacio orientado a personas con baja visión y ceguera.

Durante la actividad se compartirá una charla alusiva a esta fecha significativa, con la participación de las organizadoras, voluntarias y el público presente. El encuentro busca generar un espacio de reflexión, aprendizaje y diálogo en torno a la inclusión y la accesibilidad cultural, poniendo en valor el trabajo que lleva adelante la comunidad de Baja Visión San Juan.

Prensa – Casa Natal y Museo

Domingo Faustino Sarmiento