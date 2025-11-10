Disfrutar la música en el “Juan Victoria”

Señor director:

Recientemente en el Auditorio Juan Victoria, disfrutamos la actuación del Coro Pre- Universitario y como primicia, escuchar al nuevo coro Domingo Faustino Sarmiento. Su actuación fue preciosa! Además, sentí orgullo que nuestra casa Natal del prócer, cuente, como broche de oro, un coro de muy buen nivel. Deseo felicitar al joven director como así también a DIARIO DE CUYO, el poder expresar palabras que servirán de estímulo y agradecimiento a todos los participantes que lograron, en este presente tan convulsionado, permitirnos vivir momentos apacibles, verdadero disfrute para nuestro espíritu.

Beatriz del Alba