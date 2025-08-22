El Congreso debe legislar por el bienestar general

Señor director:

Como ciudadana observo el accionar de diputados y senadores en el Congreso de la Nación. En el caso de quienes están en la oposición, al parecer solo les interesa ganar poder, oponiéndose en todo. No comprenden que es un momento clave en la historia de Argentina: o nos unimos para lograr el despegue necesario para salvar nuestro país o estamos destinados al fracaso, culpa de políticos corruptos que solo les interesa el poder, no el bienestar general como lo enuncia el Preámbulo de la Constitución Nacional, corrigiendo y aportando con sabiduría y responsabilidad medidas necesarias tanto inmediatas como otras futuras: dos visiones necesarias. Es el bienestar general, no partidario, insisto, el que debe primar para salir del estancamiento actual, producto de la inoperancia, y deshonestidad vivida.

Beatriz del Alba