Espacios verdes sucios por los animales sueltos

Señor director:

En San Juan no se conoce públicamente ninguna ordenanza sobre el cuidado que deben tener los dueños de mascotas que hacen sus necesidades fisiológicas en los espacios verdes. Desde hace ya años que es imposible ir al Parque de Mayo como a distintas plazas y sentarse a descansar o tomar mate, sin ensuciarse con estiércol de perro. Las personas que van con sus mascotas no son capaces de llevar bolsas y palas para levantar los excrementos. Esto debe tener una solución por una cuestión de salud pública. Por tal motivo, solicito a las autoridades municipales correspondientes, legislar este tema en los respectivos concejos deliberantes de cada municipio para tratarlo, que aunque parezca menor, no lo es. Esto también es prevenir en salud pública.

Magdalena Tello Rosas

DNI 10.562.937