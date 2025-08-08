Importancia del buen uso de las palabras

Señor director:

Leí “la escuela está para empalabrar el mundo”. Si con ello reconocemos el valor de la escuela para enseñar a leer, y como dijo bien el autor, “hasta los 9 años aprender para luego enriquecerse leyendo. Pero, cuidado, tenemos el ejemplo del manejo de palabras, y la maldad en ellas. Sus consecuencias son las palabras manipuladoras: gran error, recordar: la ética junto a la moral dan el sustento indispensable al buen vivir.

La palabra es el medio de la comunicación, pero de la buena comunicación. Aquella que evite los conflictos, para evitar la Guerra. Aquella que no manipule, en beneficio propio, tan común en la política. Aquella que enseñe y estimule al trabajo, tan necesario para el crecimiento y bienestar social. Aquella que nos permite recrearnos, y lograr elevarnos en momentos propios de alimentar nuestro espíritu( tan olvidado en una época materialista).

Esta breve reflexión, concluye con: “La humanidad propia del hombre, destacada en la ética, es quien le da el sentido a la palabra, así será medio de unidad ,bienestar y progreso”.

Beatriz del Alba