Mejorar las rutas para el turismo

Señor director:

No estoy pidiendo que se repavimenten cientos de kilómetros de las principales rutas que conducen a los destinos turísticos de la provincia. Lo que pido es que, al menos, se tapen los baches de mayor tamaño que hace muy difícil transitar algunos sectores. En este caso me referiré a la ruta que conduce al departamento Valle Fértil. La semana pasada me tocó transitarla y hubo tramos en que por suerte no dañé el sistema de suspensión de mi vehículo ya que me “tragué”, como se dice vulgarmente, varios pozos sin posibilidad de esquivarlos.

Se trata de uno de los departamentos más concurridos, principalmente por el Parque Ischigualasto que es visitado todo el año por miles de personas que llegan de todas partes del país y del mundo. Tener en condiciones este camino es casi una obligación, teniendo en cuenta especialmente que hasta este lugar no se puede llegar en otro medio que no sea en un automotor.

Fernando Marcial Cuello

DNI 13.025.972