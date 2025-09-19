Mes del Maestro de América en San Juan

Señor director:

Durante el mes de septiembre se conmemora el paso a la inmortalidad de Domingo Faustino Sarmiento, el “Maestro de América”, ex Gobernador de San Juan y ex Presidente de la Nación. Por tal motivo se llevan a cabo distintas actividades en la Casa Natal del prócer.

Los sábados 20 y 27 de septiembre a las 15 horas. “El eco de un hallazgo literario”; mañana, 20 de septiembre, a las 10 horas, Charla: Lactancia y Puericultura, a las 20 horas, Una noche en el museo – visita guiada. Actividad arancelada. Inscripción al 2645608476.

Prensa – Casa Natal y Museo

Domingo Faustino Sarmiento