Oración por los amigos

Señor director:

Queridos amigos de este grupo tan especial, de toda la vida. Nos respetamos y queremos tanto, que pareciera tenemos el mismo grupo sanguíneo, y por esa forma tan especial de venerar este lugar sagrado, de tan rica historia, que es la Esquina Colorada. Hago un pedido muy especial al Señor para que nos proteja y colme de bendiciones, para aliviar a todos los que necesitamos de su atención divina. Que nos brinde la posibilidad de sobrellevar sin sufrimiento físico y mental, el momento de salud por el que podamos estar pasando. Como así también agradecerle todos los momentos vividos. Sabemos que se nos está haciendo la noche y rogamos que al llegar el instante final, este sea como un sueño eterno, plácido, con sensaciones de estar flotando en algo inimaginable, invadidos por una paz desconocida. Lo que supongo debe ser la eternidad. Padre nuestro que estás en los cielos, ayúdanos a soportar con resignación nuestro destino y nos protejas ahora y en la hora de nuestra despedida. Amén.

Juan “Golo” tapia

Grupo Esquina Colorada