Peregrinación de Jóvenes a Ceferino Namuncurá

Señor director:

El equipo de Pastoral de Juventud Arquidiocesana les comparte esta nota con motivo de hacer que este encuentro logre ser declarado por la honorable cámara de diputados y de los estimados miembros de los consejos deliberantes de los municipios participantes como de interés general, cultural y religioso en la provincia de San Juan y en los municipios de Capital, Santa Lucía y San Martín. La 45¦ Peregrinación Arquidiocesana de Jóvenes que este año camina nuevamente al Complejo Ceferino Namuncurá (Departamento San Martín), tendrá como lema “Peregrinos de Esperanza”, que se llevará a cabo el domingo 7 de septiembre desde las 7:45horas.

Equipo Pastoral

de la juventud