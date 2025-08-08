Por los canales de riego debe correr agua pura

Señor director:

Hace unos días leí una carta en DIARIO DE CUYO alertando sobre la necesidad de entubamiento de los canales de riego en la provincia. Este pedido de la ciudadanía se hace desde hace décadas. Los motivos son muy claros y contundentes. El primero es que en muchos sectores se aprovechan estos causes de agua para arrojar residuos, con lo cual, contaminan el agua que riega los cultivos y esto pone los pone en riesgo como así también la salud de todos los sanjuaninos. Por otro lado, desde hace muchos años que por distintos motivos cayeron personas al agua y hasta perdieron la vida. Los distintos gobiernos no hicieron las obras necesarias en ese sentido, tampoco los diputados provinciales legislaron al respecto. Es de esperar que desde ahora en adelante, este como los futuros gobiernos hagan esta obra que es muy importante para la vida en San Juan.

Ofelia González

DNI 8.326.701