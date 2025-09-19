Preguntas del hombre frente a la tecnología

Señor director:

Uno de los problemas más grandes que sufre el hombre moderno consiste en su desubicación respecto de la creación.

Los cambios acaecidos sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX plantean desafíos que sin negar los beneficios que nos han traído las tecnologías nos hacen preguntarnos: ¿Es la tecnología un medio o un fin? ¿Qué lugar debería ocupar en la educación de los jóvenes y la conducta de los adultos? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a abandonar las conexiones genuinamente humanas por un mundo virtual en donde todo está hecho a la medida de los sentimientos y necesidades?

¿Cómo escapa el hombre a su misión en el mundo en tiempos de la era digital?

Entendiendo como era digital el período histórico iniciado a finales del siglo XX caracterizado por el uso masivo de tecnologías de información y comunicación.

¿Cómo se evade de sí mismo en una sociedad paradójica en donde estamos atrapados y esclavos de la información? ¿Es la tecnología en sí mismo mala? ¿Puede compararse la adicción a la tecnología a la de las drogas?

P. José Juan García