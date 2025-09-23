Reflexionar sobre el rol de la UNSJ

Señor director:

Con pesar veo nuestra Universidad Nacional de San Juan, institución con un pasado de prestigio, estar en manos de autoridades que olvidan su misión exclusiva: lograr profesionales expertos en el campo elegido; por ello, su rector pudo incitar a un paro, que parecía más un mitín político, defendiendo supuestamente los intereses de jubilados y al hospital Garraham…

Tuve un profesor peronista, el Dr. E. Leonardelli, él nos enseñó que en la Universidad no tiene que entrar la política. Criterioso, comprendió el objetivo verdadero de la institución.

Hoy veo todo lo contrario. ¡Advierto del peligro de esta realidad!. Hay muchos temas específicos a enfrentar, y no disfrazar “defensa a la educación” siendo que ella no está protegida, al no resolver problemas inmediatos, como también incitar a perder un día de clase.

Espero que este simple mensaje, sirva para reflexionar y logren que la Universidad sea el camino hacia la excelencia académica.

Beatriz del Alba