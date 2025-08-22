Un paseo turístico y cultural por el centro

Para hoy está prevista una actividad organizada por la Casa Natal y Museo Domingo Faustino Sarmiento. Se trata del Circuito Turístico Cultural “Caminos de la Educación”, que se llevará a cabo a las 11 horas. Es un paseo guiado a pie por los hitos históricos sarmientinos ubicados en la zona céntrica de la ciudad. El recorrido incluye los espacios donde Sarmiento dio sus primeros pasos en el mundo de las letras y las instituciones que fundó y promovió como Gobernador de San Juan y Presidente de la Nación. Consultas e inscripción: 2646317574.

