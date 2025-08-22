Workshop “Ingeniería Conecta” en la UNSJ

Señor director:

Hoy, viernes 22 de agosto, a las 9 horas, la Facultad de Ingeniería (FI) será sede de un importante encuentro que reunirá a todas sus unidades de investigación. En el marco de un workshop institucional, cada instituto presentará sus desarrollos y proyectos disponibles para el sector público y privado. La jornada permitirá a las instituciones conocer de primera mano las capacidades de investigación, desarrollo e innovación de la Facultad, y abrir canales de cooperación para futuros proyectos conjuntos.

En este sentido, Orlando Boiteux, secretario de Extensión de la Facultad, destacó que: “La Facultad abre sus puertas a instituciones públicas y privadas, para que conozcan los desarrollos, investigaciones y formación de profesionales que se generan en cada uno de sus institutos de investigación. Todo ese conocimiento y experiencia puede transferirse al medio sin necesidad de recurrir a proveedores internacionales, ya que la calidad de nuestros institutos y profesionales es equivalente”.

Prensa – UNSJ