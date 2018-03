Hace 25 años atrás, el 10 de marzo de 1993, partía desde San Juan el último tren de pasajeros al mando de la locomotora ALCO RSD 168488. La suspensión del servicio suponía el fin del transporte ferroviario en muchos lugares del país y la desaparición de muchos pueblos. Ser ferroviario, para muchos, es más que un simple trabajo, es un modo de vida. Mi tatarabuelo, bisabuelo, tíos abuelos y abuelo materno fueron ferroviarios. Tal vez sea por eso que heredé el gusto por el ferrocarril. Por cosas de la vida, no pude continuar con la tradición familiar. Afortunadamente, aún en la provincia, se puede ver circular el tren llevando cal, piedra caliza u otros derivados de esta última; conversando con quienes conducen estos trenes encontré algo que no he visto en otros oficios y es ver cómo se emocionan hasta las lágrimas cada vez que recuerdan el pasado ferroviario, cuando en San Juan y en el país corrían trenes de carga y de pasajeros.

El recuerdo de la ex Estación General Belgrano, sobre

avenida España casi 25 de Mayo.



Descubrí que el ferroviario es una raza de trabajador especial. Ama su trabajo y tal vez sea por esto que aún hoy podemos ver algunos trenes tirados por locomotoras de la década de 1960. Locomotoras que funcionan gracias a que el personal de mantenimiento "hace magia" para que sigan funcionando. Me refiero a las locomotoras "ALCO", cuya fabrica cerró en la década de 1990.



El 10 de marzo no fue un día más en Argentina. Ese día, el dolor se quedó para siempre en el alma de muchos argentinos. El día que se cerró la estación San Juan de la línea "General Belgrano" muchos ferroviarios jubilados despidieron con lágrimas ese último tren. Recuerdo ese momento muy bien, ya que mi abuelo fue uno de ellos.



Gracias al ferrocarril nacieron muchos pueblos e instituciones deportivas tales como el Club Atlético Ferroviario aquí en San Juan o el Club Ferrocarril Oeste, en Buenos Aires o el Club Atlético Talleres de Córdoba. El cantante Jairo, hijo de ferroviario, se pregunta en una canción: "¿Qué es lo que hace un ferroviario cuando le quitan el tren? Primero se vuelve loco, después empieza a beber".