Lo natural en la política es que un intendente que puede repetir mandato, intente hacerlo. Es una norma no escrita que viene respetando la mayoría de los jefes comunales de todos los palos políticos y en todo el país. Pero en esta elección sanjuanina y en al menos dos casos, parece que la regla no se va a cumplir: los jefes comunales de Rawson (Rubén García) y de Pocito (Armando Sánchez) van camino a no encabezar una boleta departamental, al menos dentro del oficialista frente San Juan por Todos (SJxT). En ambos casos lo que más pesa para esa decisión, según allegados a ellos y también en el justicialismo, es la falta de apoyo de los votantes. Una locura política e institucional teniendo en cuenta que ambos tienen la chequera provincial casi al alcance de la mano, al pertenecer al mismo espacio político del gobernador Sergio Uñac. Si bien los distritos tienen casuales coincidencias (ambos están en el sur de la provincia y son los preferidos de los candidatos a gobernador de SJxT) la naturaleza política de lo que ocurre con Sánchez y García es distinta. El primero, dicen, está cansado del trajín de la política y no quiere ni ayudar en una lista. El caso de García es más complejo: quiere volver a ser, pero la torpeza de sus pasos políticos lo hizo tropezar con casi todas las líneas internas del peronismo, que manda por lejos en Rawson. García quedó acorralado por el odio irracional del giojismo, que lo acusa de alguna zancadilla más personal que institucional o política; y también se ganó la desconfianza del uñaquismo, que lo ve como sapo de otro pozo sin señales claras y constantemente ausente de trabajo y apoyo al Gobernador. ¿Cuántos puntos pierde el armado oficialista sin Rubén García en Rawson? En SJxT dicen que no más de 10 y que no hay riesgo, porque esos votos se dividirían entre los otros candidatos del frente de Uñac.

¿Qué otros candidatos? Una alta fuente del mismo frente ayer contaba cinco, pero la cifra puede variar: Carlos Munisaga, Mauricio Ibarra, Marcos Andino, Silvia Pérez y hasta Pablo García. El distinguido dirigente no mencionó a Eduardo Camus, quien viene trabajando de la mano de Juan Grabois y que ofrecía acercar algún caudal de votos jóvenes al frente uñaquista. Parece que esa idea al final no cuajó y Camus debería esperar una elección más al menos, o presionar con sus contactos bonaerenses y bancarse la dura vuelta de esa maniobra, que se vendrá con total seguridad.

Al comienzo el lanzamiento de Ibarra parecía una traición a su "pupilo" Munisaga, un joven abogado a quien el exdiputado nacional promovió desde el municipio de Rawson. Pero esa jugada tiene explicación: tapar la interna. Dicen que la exposición de Ibarra frenó las ínfulas de algunos dirigentes que pretendían bajar otra vez al Secretario de Seguridad de la candidatura a Intendente. Al sumarse Ibarra, el resto se achicó pensando que entre ambos (Munisaga e Ibarra) iban a monopolizar el teatro. Habría que revisar los números de esa estrategia, aunque no suena descabellada al menos. Llama la atención la supuesta postulación de García Nieto, quien quedó muy desanimado luego de la derrota a manos de Rubén García en la interna de 2019. Del lado del giojismo está Juan Carlos Gioja y Roberto "Yeyo" Sosa, quienes apuntan a un electorado francamente distinto al que aspira llegar Munisaga.

Dicen que el abogado y funcionario de Uñac pica en punta en los sondeos, que luego están Ibarra y Juan Carlos, ambos muy cerca entre sí. Si esa cuenta es así, se puede decir que el Secretario de Seguridad debate con los últimos 20 años de gestión municipal que ostentan el hermano de José Luis y su amigo Ibarra. Si la pelea es entre ellos, va a estar entretenida: todo mundo conoce la rivalidad entre los Gioja e Ibarra. De ganar Munisaga, paradójicamente Juan Carlos e Ibarra habrán contribuido al mismo objetivo, luego de años de enfrentamientos. Veremos cómo hace Uñac para controlar los decibeles en ese distrito.

Hablando de decibeles. Quedó clara la estrategia que pide Uñac en la campaña, luego de su discurso en la presentación del frente: no salto al vacío (Orrego), no volver al pasado (Gioja) y profundizar lo que se hizo bien (Uñac). El Gobernador se para entre dos imaginarias líneas temporales, la del santaluceño que ofrece cambiar para bien; y la de su antecesor, que asegura que todo tiempo pasado fue mejor. Uñac ofrece gestión, el hoy y mejorar lo que se hizo, profundizarlo. También el pocitano habló de no responderle ni confrontar con la oposición, ni local ni nacional. El riesgo que corre el uñaquismo al meterse en peleas es quedar como blanco de todos los tiros, propios y ajenos. Todos son enemigos, al fin de cuentas. Además está esa teoría de que "garpa" más no hablar de política que sí hacerlo. Por ahora el oficialismo ha copado la escena política y los medios sólo hablan de la interna del PJ, veremos si eso es beneficioso y al fin se traduce en votos.

La idea de huirle a las discusiones políticas o a la divulgación de candidaturas o gestos es riesgosa también. Nadie está conociendo los nombres de los candidatos de Orrego y solamente se sabe que él irá por la Gobernación. Rodolfo Colombo, por ejemplo, quien ya tiene muy decidido volver al "primer amor" de la Capital y es quizás el más lanzado de todos, está esperando una foto con Horacio Rodríguez Larreta para confirmar. El problema es que siguen pasando los días y los tiempos se achican. Mientras menor es el tiempo de la campaña, más cara es la misma.

Todavía hay que esperar el desembarco de los popes nacionales de Juntos por el Cambio a San Juan. Fuera de los límites de la provincia saben que se eligen tres senadores este año en San Juan y ven que por primera vez en mucho tiempo hay una oposición que viene creciendo. Más de un macrista se frota las manos con sacarle el dominio del Senado al Gobierno, algo que no ha pasado nunca en la historia. Los porteños olfatean que si hacen bien las cosas pueden anotarse esa estrella en la previa de una elección nacional que los tiene expectantes. San Juan será foco de atención y eso es peligroso.