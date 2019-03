Es sabido que ninguna sociedad puede decir que no fue tocada por el flagelo de las adicciones. Las hay de distintos tipos. Ninguna de ellas es benigna. Todas son destructivas. Destruyen vidas, relaciones de pareja, de familia, de trabajo y de amistades. San Juan no es la excepción. En diversas recorridas por los distintos departamentos de la provincia, este diario comprobó que hay diversas instituciones como clubes deportivos, uniones vecinales, bibliotecas, entre otras, con sus dirigentes a la cabeza, que trabajan para contener a la niñez, adolescencia y adultos. Esto con el objetivo de alejarlos del flagelo que ataca a la sociedad en su conjunto. En este sentido, el intendente de Calingasta, Jorge Castañeda, reconoce que su departamento, desde hace varios años, que sufre esta situación y que están trabajando junto a otros organismos estatales de la provincia para combatirlo. Según el jefe comunal, las adicciones que se dan en su territorio son la marihuana, el alcohol, la cocaína en cierto nivel social. 'Son pocos, pero igual hay que tratarlos. Es más, dentro de ese tipo de adicciones, por lo general, algunos de los chicos que sufrieron estas problemáticas se quitaron la vida. A tal punto que Calingasta fue uno de los departamentos que más suicidios tenía a nivel país, según estudios nacionales, de los cuales no tengo los números'', dice Castañeda. El funcionario relata que él comenzó a detectar este problema allá por el 2013 cuando era secretario.

Con el tiempo al recorrer las casas, notó ciertas conductas que no eran comunes en la población. El tema es delicado, por lo que desde el municipio, se trabajó en reforzar el área Niñez, adolescencia y mujer. Esto, junto a la jueza de Paz se está trabajando en la detección de situaciones para contener y sacar de ese mundo a las personas afectadas. Quedan algunos casos y a otros se les hace seguimiento. La zona más afectada por las adicciones de distinto tipo es en Villa Calingasta, que tiene unos 2.500 habitantes. Es allí donde la problemática se da de forma mayoritaria, dice el intendente. Como ejemplo del ingreso a las adicciones, el funcionario menciona al alcohol y dice que el 60% de las bebidas alcohólicas de todo tipo se venden en esa localidad. Un hecho recordado por la comunidad fue la sucedida hace algunos años, cuando dos adolescentes, uno de 14 y el otro de 16 años de edad, que eran amigos se quitaron la vida. El de 14 años, lo hizo porque la novia lo dejó.

El otro, al ver que su amigo falleció, siguió el mismo camino. Pero, la raíz del problema no fue la decepción amorosa, sino que al indagar las autoridades sobre sus familias, detectaron que los chicos bebían alcohol a la par de sus padres, lo que trajo aparejado el desenlace fatal. Hablando en general, las falencias en la sociedad se producen por falta de valores morales en la pareja, conductas libertinas en ellos y el descuido sobre sus hijos que en muchos casos son frutos de distintas parejas anteriores. En esta problemática se hace un abordaje con la Justicia de Paz, el municipio, docentes, Policía, Gendarmería Nacional. Todos los organismos para tratar de detectar, y darles un salvavidas en lo que se refiere ayuda y contención psicológica para los miembros de la familia afectada por las diversas adicciones. La provincia colabora. Sin embargo, la lucha contra las adicciones es tarea de toda la comunidad en su conjunto.

Por José Correa DIARIO DE CUYO