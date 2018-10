Habiendo sido elegido al azar para un intento de estafa telefónica advierto a la población en general de la mecánica seleccionada con el objeto de que eviten caer en el engaño.



En horas de la mañana, en mi caso a las 11.30, recibo una llamada de "Tarjetas de crédito Visa, Mastercard y Naranja", agregando, ante la consulta "¿de qué Banco?", que era del "Banco San Juan" ofreciéndome, "por mi buen cumplimiento", un descuento del 30% del monto del resumen y que habían detectado el inconveniente de que no me estaba llegando a mi domicilio (yo recibo el resumen online, como la mayoría, y no tengo tarjetas del Banco San Juan). Por mi condición de abogado me di cuenta de inmediato de que se trataba de un engaño, pero seguí la conversación exagerando mi edad y facultades. Me pidieron que les pasara los números de las tarjetas, una por una, para poder hacer efectivo el descuento ofrecido. Fue así como fui dando los dígitos, de cuatro en cuatro, pero me los iba inventando, al igual que la fecha de vencimiento de vigencia de la tarjeta y el código de seguridad y mi número de documento, menos mi nombre, ya que quien me hablaba lo tenía por la guía telefónica. El sujeto "se enganchó" con mis datos y una vez finalizados me dijo que "los había confirmado" y que pasara a darle los datos de la segunda tarjeta. Mientras tanto, otra persona de mi estudio llamaba a Defraudaciones y Estafas de la Policía para corroborar si había denuncias con este modus operandi. Le dijeron que no. En ese momento le dije al "operador" que todos los datos que le había dado eran falsos y que me había dado cuenta que estaba tratando de engañarme para contar con los datos de mis tarjetas, de crédito y débito, y hacer compras online, ya que todos los datos requeridos le hubieran permitido comprar con ellas. Aparece entonces la voz de una mujer, me insulta y me cuelga. A los 5 minutos me vuelve a llamar otro "operador" con el mismo cuento y le contesto que ya me habían llamado por lo mismo y que los había descubierto. Me colgó inmediatamente. La participación de tres personas o más pone en evidencia que se trata de una banda organizada y muchos incautos, bajo la falsa promesa de un descuento tan grande en el resumen, pueden llegar a caer, por lo que hago la advertencia.



Consejo: ¡Nunca, jamas, den a nadie los datos de sus tarjetas!

Por el Dr. Oscar Adarvez Abogado