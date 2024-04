Acompaño algunas ideas que considero de suma trascendencia en pos de lograr el "Desarrollo Económico de San Juan''. Sabedores de que nuestra querida provincia no es un paraíso (si bien es el lugar elegido por nosotros y para nuestra descendencia) pero tampoco es un desierto (como muchas veces se señala despectivamente), es oportuno destacar las ventajas que posee para atraer y asentar capitales en el afán de propender a un crecimiento y desarrollo sostenido en todo aspecto: económico, cultural, social, etc. Además también somos conocedores que hay capitales ociosos tanto en nuestra provincia como en el resto del país y del mundo que están ansiosos por invertir en proyectos sustentables.



1- Considero que primero hay que mostrar las ventajas comparativas que tiene cada uno de los departamentos o municipios para de ahí brindar las de toda la provincia de San Juan en su conjunto como ser: Minería (metalífera: oro, plata, cobre, etc. y No metalífera: cal, sal, silicio, etc.); Vitivinicultura (Vinos, uvas, mostos, pasas, etc.); Olivicultura (Aceites, aceitunas, etc.); Pistacho y horticultura (tomates, ajos, cebollas, berenjenas, etc.). Fruticultura (melones, sandías, frutos secos, etc.); Turismo (Ischigualasto, Pampa del Leoncito, Rutas del vino y del aceite). Científicas; religiosas; termales; de eventos deportivo y cultural, etc.). Energías sustentables (limpias, baratas y renovables); mano de obra Calificada y especializada con alto nivel intelectual y profesional; universidades con trascendencia internacional; colegios de Profesionales (Como nuestro Consejo de Ciencias Económicas y de otras nobles profesiones); institutos de Investigación ( INTA, INV, Automática, etc.); Cultura y Arte, paz y tranquilidad, aire y cielo limpios, baja sonoridad, cumplimiento de normas ambientales, bajos riesgos e impactos ambientales, etc.



2 - Luego de estas ventajas, en segundo lugar debemos propender a alcanzar mayor y mejor Valor Agregado en nuestra producción, servicios, etc. a través de una mancomunión entre el Gobierno Provincial con la Nación y los municipios junto a los profesionales, empresarios, trabajadores y organismos intermedios como nuestro CPCESJ., UNSJ., UCC., etc. todos en pos de un "Crecimiento y Desarrollo'' procurando innovar, reinventar, desarrollar productos y servicios de mejor calidad, con aumento del empleo, con mayor y mejor valor agregado, inversión en "refinerías'' (oro, cobre y demás minerales, cannabis medicinal, etc. nada fácil pero no imposible) con mayor inversión en nuestro territorio, con mayor comercio exterior, etc.



3 - También se debe atraer con beneficios adicionales a inversores locales, nacionales y extranjeros, a saber: Beneficios del Sistema Tributario Nacional, Provincial y Municipal (Menos Impuestos, Diferimientos, Menores Alícuotas, Años de Gracia, etc .), beneficios del Sistema Previsional (menos cargas, compensaciones, descuentos, etc.), beneficios del sistema energético y demás (Zona de Frío y también de Calor, etc.), beneficios del Acceso al Crédito, normativa laboral más flexible, con incentivos y menos gravosa. Normativa emprendedora que elimine burocracia en las instituciones de control y haga más accesible empezar un emprendimiento, Infraestructura que atraiga empresas digitales (y también a exportadores de estos servicios, para trabajar en la provincia con Edificios con redes eléctricas adecuadas, conexión a internet impecable, etc.)



4 - Por último, sugiero eliminar brechas y desigualdades en pos de un progreso económico creciente, sostenible en el tiempo, social e integrador de los diversos niveles económicos y de zonas alejadas ...recordando que:

"En cada desierto, siempre hay un oasis de paz, una centella de luz, un gesto de ternura. Nuestra tierra es un desierto pero está lleno de oasis y de fuentes de agua para quienes saben ver con el corazón. Desierto, tierra de prueba y de esperanzas, nos espera lo mejor, camino recto y vida plena''.

Por Diego Salinas

Doctor en Economía