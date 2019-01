La Estatua de la Libertad en Pocito.

A veces los sanjuaninos les sacan el buen provecho de las cosas valiosas que tiene la provincia y que fácilmente se podría explotar como atractivos turísticos. Esto con el fin de crear un imán para los visitantes y con ello más fuentes de trabajo y el crecimiento lógico y ordenado de la sociedad. En este caso se pueden mencionar 3 ejemplos de atractivos muy especiales como por ejemplo el campanil de la Catedral, la Estatua de la Libertad, ubicada en Pocito, e Ischigualasto, en Valle Fértil.



En el primero de los casos, los turistas pueden disfrutar el campanil y su sonido tan particular, que es nada menos que el mismo del "Big Ben", de Londres, Inglaterra. Por lo que no es necesario un viaje tan largo y costoso a Europa para escuchar ese sonido tan característico, cuando en la provincia lo podemos disfrutar en pleno centro, más precisamente en el kilómetro cero. Por otra parte, la Estatua de la Libertad, ubicada en la plaza principal del departamento Pocito. Se trata de una pieza original llegada desde Francia y que según las historias populares, llegó a nuestra provincia como parte de una confusión, ya que al parecer, su destino era San Juan de Puerto Rico. Y, ahí está, a unos 15 kilómetros del centro de la Capital sanjuanina. Muchas personas consultadas dicen que si esta "joya" que tiene la provincia estuviera en Córdoba, sería explotada turísticamente de una manera exponencial. Esto, teniendo en cuenta la idiosincrasia cordobesa de mostrar y promocionar todo lo que tienen para atraer turismo. Un caso emblemático es el "reloj cucú", ubicado en Carlos Paz. Este atractivo turístico, si se lo mira objetivamente, podemos llegar a la conclusión de que "no es para tanto", la magnificencia con la que se lo promocionó por décadas. Sin embargo, Córdoba le sacó provecho, siendo uno de los tantos íconos que identifica a esa ciudad serrana. Entonces, muchos sanjuaninos piensan: ¿Qué pasaría si la estatua de la Libertad, que está en Pocito, estuviera en Carlos Paz, por ejemplo? La respuesta es que se contarían por decenas de miles las visitas para sacarse fotos al pie de la estatua. Teniendo en cuenta como en otros lugares saben explotar lo que tienen para beneficio de la comunidad, sería bueno para San Juan que todos los sectores interesados generen estrategias para promocionar turísticamente a la provincia con esta maravilla que existe en Pocito, como uno de sus íconos. Por otra parte está Ischigualasto, una auténtica reliquia de la prehistoria, totalmente natural para visitar, conocer y aprender sobre cómo fue la tierra hace millones de años. Toda una envidia de "Jurasic Park", creado en los Estados Unidos a un costo de cientos de millones de dólares. ¿Por qué no pensar en obras de infraestructura a largo plazo para que Valle Fértil sea la meca del turismo prehistórico de la Argentina?



San Juan tiene en la industria turística un potencial enorme y sin límites para producir, generar trabajo y hacer que su población tenga un mejor standar de vida. Sólo es cuestión que todos los sectores de la comunidad se reúnan para planificar un despegue y un cambio de vida para ponerle un valor agregado a la provincia.

Por José Correa DIARIO DE CUYO