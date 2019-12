The Times of Israel

La escasez de mano de obra calificada en la industria de la tecnología podría repararse con bastante facilidad si la nación aprovecha la gran cantidad de conocimiento acumulado a lo largo de los años por los ciudadanos de la tercera edad, dijo Noam Gleicher, de 70 años, quien ha creado una base de datos para ayudar a los jubilados activos a que vuelvan a la fuerza laboral. Las personas con las que trabaja han adquirido décadas de experiencia en una amplia gama de campos, pero ahora que están jubilados, pasan el tiempo en el gimnasio, en la playa o con sus nietos "y no hacen mucho más", dijo Gleicher a The Times of Israel. "Después de dos años, ya no saben qué hacer con sí mismos". Legacy, la compañía que Gleicher fundó hace tres años con Zeev Leshem, de 72 años, ex director ejecutivo del fabricante de herramientas de la industria del diamante Sarin Technologies, ofrece a estos jubilados -muchos de los cuales no necesitan el dinero-, empleo a tiempo parcial o basado en proyectos, sin dependencia, que "les dará una sensación de que son importantes".



El trabajo a tiempo parcial o ad hoc da a los jubilados una razón para ir a trabajar, pero aún así les deja tiempo libre. Al mismo tiempo, proporciona mano de obra muy necesaria para las empresas que se encuentran compitiendo por trabajadores calificados, incluidas las startups que a veces no pueden pagar salarios a tiempo completo.



Legacy ha establecido una base de datos de unos 700 jubilados de 64 años en adelante, todos con al menos un título de posgrado, incluidos ingenieros, químicos, economistas, funcionarios financieros y personas cuyas carreras se dedicaron a la literatura y la filosofía, dijo. También hay un grupo de ex directores ejecutivos, que podrían convertirse en mentores o consultores para jóvenes emprendedores cuyas empresas recién están comenzando y no pueden permitirse el lujo de contratar expertos a tiempo completo. Entre los trabajos de ingeniería actualmente disponibles en Legacy están ingenieros de control de calidad, ingenieros ambientales e ingenieros de comunicación, todos a tiempo parcial.



Esta potencial fuerza laboral de jubilados, dijo Gleicher, podría rescatar a la Nación de Startups, que sufre de una grave escasez de unos 15.000 trabajadores calificados, principalmente ingenieros de software y científicos de datos. El déficit está causando el aumento de los salarios locales y está presionando a las empresas a buscar trabajadores en el extranjero. Mientras tanto, en todo el mundo hay más adultos mayores de 65 años que niños menores de 5 años, y para 2050, según las estimaciones de las Naciones Unidas, alrededor de 1.600 millones de personas tendrán más de 65 años. Los jubilados interesados en buscar trabajo pueden inscribirse a través del sitio web en idioma hebreo, luego de lo cual recibirán correos electrónicos con información sobre ofertas de trabajo. Si hay una coincidencia, Legacy establece el contrato, le paga al trabajador y toma una comisión. La empresa también es responsable de la calidad del trabajo proporcionado y un cliente insatisfecho no tendrá que pagar, dijo Gleicher.

Jubilados tecnológicos

La intención en la compañía Legacy al convertirlo en un centro de incubación de tecnologías desarrolladas por jubilados y al crear un club de inversores para jubilados, que junte a inversores con empresarios. La base de datos también podría usarse para ayudar a compartir la experiencia tecnológica israelí a empresarios en el extranjero.

