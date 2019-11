El sistema offset revolucionó la gráfica a mediados del siglo pasado, como ahora el ingreso a la era digital.



Vuelvo a abrir mi archivo "memorial'' - no digital -, para recordar algunas etapas del periodismo provincial que viví desde mediados del siglo pasado. Al respecto, a veces pienso que estoy solo en este diario trajinar; que mis grandes maestros de aquella primera camada, creadores de un nuevo estilo ya no están. Por ejemplo: Emilio Biltes, Jorge Marcet, Vicente Menseguez, Eugenio Carte, Francisco Montes, Rogelio Díaz Costa, José Barchilón, Orlando Flores y Antonio Fernández. Por otra parte, en lo referente al mundo literario, se fue Guido Yribarren con quien pasamos enhebrando sueños en la plaza 25 de Mayo, con noches de "Cielo Raso" de estrellas, en la década de 1960. Su partida se producía mientras me encontraba muy lejos del barrio y del país, lo que me impidió despedirlo. Un año antes dejó de existir Ilda Urbieta, por lo que de aquel grupo de 4 poetas del año 1965 sobreviven David Temiño y yo.



No obstante, la unión perdura en la poesía que es atemporal. Entonces alienta saber que en un poema se late según tus sentimientos y desde allí sentir de que lado te duele la vida y el mundo.



De regreso al periodismo -para mi es un estado-pasión- que al decir del poeta Hernández es "el rayo que no cesa" diremos que el gran cambio se produjo en la industria gráfica cuando pasó de la impresión caliente al frío y ello, tuvo su consecuencias en el papel impreso.



En nuestra provincia sucedió el 7 de mayo de 1980, cuando DIARIO DE CUYO entregó a sus lectores el primer ejemplar impreso en offset, o sea en frío. Es que el antiguo "modo" era artesanal y por ende sentimental, si se quiere. Pero esa nueva forma ayudada por la tecnología atrajo a más y diverso público lector, llegó más lejos, con más y mejor información. Además de innovaciones que comenzaron a permitir que el mundo estuviera contenido en las páginas del prestigioso matutino sanjuanino. Aquella antigua forma de la prensa gráfica significó una plataforma para desarrollar un diario moderno, al nivel de otros grandes e importantes del país y el mundo. Es por eso que los recuerdos de los cambios tecnológicos vienen a mi mente con la columna de "Sociales'' título bajo el cual se incluía a los viajeros, los nacimientos, casamientos y cumpleaños entre otros acontecimientos familiares. Para ilustrar sobre la importancia de la sociedad en los medios, me atrevo a incluir una crónica del 29 de septiembre de 1933 publicada por el diario "Tribuna'', sobre un partido de básquetbol en la cancha de "Inca Huasi''. El cronista señala que entre el público, "notamos la presencia de Amando y María Ester Siri, Anita Korsunski, Flora Betty y Pilar Alfonso Mendoza, Nélida y Mercedes Alzugaray, Estela Goldstein, Nelida Brihuega, Nelly e Hilda Silva Rufino, Tita Romito, Adriana y Julia Soliveres y Clarita Shwartz''. Estilos y formas que cambian a través del tiempo y el avance de la tecnología.

Por Carlos H Quinteros

Periodista